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الإثنين، 01-04-2024 02:49 م

الأردن ينفذ 8 إنزالات جوية على شمال غزة بمشاركة دولية

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الوكيل الاخباري- نفذت القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، الاثنين، 8 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع في شمال قطاع غزة بمشاركة 5 دول شقيقة وصديقة.اضافة اعلان


وشاركت في تنفيذ العملية طائرة تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني، وطائرة تابعة لمصر، وطائرة تابعة للإمارات، و3 طائرات تابعة للولايات المتحدة، وطائرة تابعة لألمانيا إضافة إلى طائرة تابعة لبريطانيا.

وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص الأردن على إدخال مزيد من المساعدات لسكان القطاع لمساعدتهم على تجاوز الأوضاع الصعبة خلال شهر رمضان المبارك، وتجسيداً لروح التعاون والتعاضد بين أبناء الشعبين الشقيقين.

وأكّدت القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 66 إنزالاً جوياً أردنياً، 126 إنزالاً جوياً بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

 




 

 


 

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