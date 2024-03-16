الحنيطي يشرف على تجهيز طائرات المساعدات الأردنية المتوجهة إلى غزة

الوكيل الاخباري - أشرف رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم السبت، على تجهيز طائرات المساعدات الأردنية المتوجهة للأهل في قطاع غزة.

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وكان من بين الطائرات المجهزة لعملية الإنزال اليوم طائرة عسكرية تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية التي تشارك للمرة الأولى، حيث تعتبر هذه المشاركة إضافة نوعية لعمليات الإنزال التي تقودها المملكة الأردنية الهاشمية.



وأكد اللواء الركن الحنيطي خلال تفقده لطائرات المساعدات في قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية على استمرارية حشد الجهود الدولية لإرسال المساعدات إلى قطاع غزة عبر الإنزالات الجوية وضرورة إيصال مزيد من المساعدات الإنسانية لسكان القطاع لمساندتهم على مواجهة النقص الحاصل في المواد الغذائية جراء استمرار الحرب الإسرائيلية.



وأشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالمعنويات العالية التي يتمتع بها نشامى القوات المسلحة الأردنية، مبدياً إعجابه بالجهود الكبيرة التي يبذلونها للمساهمة في تقديم يد العون والمساعدة للأهل في القطاع.



والتقى رئيس هيئة الأركان المشتركة مرتبات القاعدة، ونقل لهم تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، معرباً عن اعتزازه بالمستوى المتميز والكفاءة والاحترافية التي وصلت إليها القوات المسلحة في تنفيذ المهام والواجبات المنوطة بها.

