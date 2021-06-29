الحنيطي يفتتح سوقاً جديداً للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية في المقابلين

الوكيل الإخباري - افتتح رئيس هيئة الأركان المشتركة، اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي، اليوم الثلاثاء، سوقاً جديداً للمؤسسة الاستهلاكية العسكرية في منطقة المقابلين شرقي العاصمة عمان، وكان في استقباله المساعد للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية ومديرها العام.

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وقدم مدير عام المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، العقيد محمد الحديد، إيجازاً حول المهام والواجبات التي تقوم بها المديرية، لافتا إلى أن افتتاح السوق جاء للمساهمة في تأمين السلع الأساسية بأسعار منافسة وجودة عالية لقاطني المنطقة. ووجه اللواء الركن الحنيطي، خلال الافتتاح الذي حضره عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، إلى ضرورة تقديم أفضل الخدمات والإجراءات الشرائية المتبعة وتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وبما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عليهم وبجودة عالية.



وأشاد رئيس هيئة الأركان المشتركة بالجهود الكبيرة التي تبذلها كوادر المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، والدور الذي تقوم به خلال الجائحة ومساندة القطاع المحلي الأردني في توفير السلع الأساسية والمواد الغذائية الضرورية وبأسعار مناسبة.



وعبّر الأهالي عن شكرهم وتقديرهم لجلالة القائد الأعلى والقيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي على المتابعة المستمرة لشؤونهم ومتطلباتهم واحتياجاتهم المختلفة، مثمنين ما ستقدمه المؤسسة من خدمات مميزة للمواطنين.