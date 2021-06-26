العمل: لا بقاء لأي عامل وافد مخالف بعد 2 أيلول على الأرض الأردنية

الوكيل الاخباري -

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قال وزير العمل يوسف الشمالي إن 249 ألف عامل وافد مسجل رسمياً في وزارة العمل وحاصلة على تصاريح من الوزارة.وأضاف في مقابلة مع التلفزيون الأردني أن هناك مئات الآلاف من العمالة الوافدة تعمل بالسوق المحلي دون تصاريح عمل، وتقوم الوزارة حالياً من خلال قوننة العمالة الوافدة لحصر الأعداد من أجل اعداد خطة وطنية لمحاربة البطالة.ولفت إلى أن فترة قوننة تصويب الأوضاع تبدأ اعتبارا من 4 تموز المقبل وتنتهي في 2 أيلول، مستبعداً حدوث تمديد لفترة القرار، موضحاً أن الوزارة ستقوم بالعمل أيام السبت وتمدد عملها للساعة 8 أو 9 مساء وقد تعمل أيام الجمع في حال احتاج الأمر ذلك.وأشار إلى أنه سيتم اطلاق حملة مشددة عقب 2 من أيلول بالتعاون مع وزارة الداخلية والامن العام لتسفير العمالة المخالفة مباشرة، حيث تم تخصيص مبلغ لتسفير المخالفين على نفقة الحكومة، ولن يبقى أي عامل وافد مخالف على الأرض الأردنية بعد هذا التاريخ.