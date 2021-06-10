الخميس 10-06-2021
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الخميس، 10-06-2021 04:24 م

رئيس هيئة الأركان يستقبل نظيره الباكستاني ويتابعان تمريناً عسكرياً

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 الوكيل الاخباري - استقبل رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي في مكتبه بالقيادة العامة اليوم الخميس، رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الباكستانية الفريق أول الركن نديم رضا والوفد المرافق.
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وجرى للفريق الركن الضيف مراسم استقبال عسكرية، حيث استعرض حرس الشرف الذي اصطف لتحيته، كما عزفت الموسيقى السلامين الوطني الباكستاني والملكي الأردني.

وبحث اللواء الركن الحنيطي مع الضيف آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية وأوجه التعاون والتنسيق العسكري المشترك وسبل تعزيز علاقات التعاون الثنائية في المجال الدفاعي، بما يخدم مصلحة القوات المسلحة في البلدين الصديقين.

 




 

 


 

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