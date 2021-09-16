الحواتمة يوعز لكافة وحدات وتشكيلات الامن العام بتلبية نداء احد المواطنين

الوكيل الاخباري - اكد مدير الامن العام اللواء الركن حسين الحواتمة ان كل ما يقوم به رجال الامن العام من جهود مجتمعية وانسانية ما هو الا تنفيذ لتوجيهات القائد الاعلى للقوات المسلحة جلالة الملك عبدالله الثاني بضرورة مساعدة المواطنين وتقديم يد العون لهم .



وكان الحواتمة قد اوعز لكافة وحدات وتشكيلات مديرية الامن العام بالعمل الفوري لتلبية نداء واستغاثة احد المواطنين لتوفير 120 وحدة دم لاستكمال علاج ابنه الذي يرقد على سرير الشفاء .

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