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الإثنين، 11-10-2021 06:29 م

الذكرى الـ20 لتأسيس مؤسسة ومركز الحسين للسرطان تصادف الاثنين 11/10/2021

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الوكيل الاخباري - يصادف، اليوم الاثنين، الذكرى الـ20 لتأسيس مؤسسة ومركز الحسين للسرطان، حيث صدرت الإرادة الملكية السامية في عام 2001 بتعيين سمو الأميرة غيداء طلال، رئيسة لهيئة أمناء المؤسسة والمركز، وحقق المركز إنجازات رياديّة جعلته مركزا عالميا يقدم أحدث علاج توصل إليه عالم السرطان.

وقالت سمو الأميرة غيداء طلال في بيان بهذه المناسبة: "أشكر جلالة الملك عبدالله الثاني على إعطائي الفرصة ومنحي الثقة لأقوم بتأسيس وقيادة هذا الصرح الأردني الطبي العظيم، وأعتز بأن مسيرتي في الكفاح ضد السرطان ووجودي إلى جانب مرضى السرطان هو ما جعل لحياتي معنى".

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