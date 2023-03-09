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الخميس، 09-03-2023 10:24 م

الخارجية : الأردن سيستفيد من البرنامج البريطاني للزيارة الإلكترونية

وزارة الخارجية


الوكيل الاخباري - في إطار حرص المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة المتحدة على تعزيز العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، خصوصاً في المجالين السياحي والاقتصادي ، وإثر تفاعل مثمر وإيجابي مع السلطات البريطانية المعنية تابعته السفارة الأردنية في لندن، سيكون الأردن من بين أوائل الدول المستفيدة من البرنامج البريطاني الجديد لتصريح الزيارة الإلكتروني، الذي سيتيح تقديم طلبات الحصول على تصاريح الزيارة إلى المملكة المتحدة إلكترونياً بدءاً من شباط ٢٠٢٤.

ومن المأمول أن يسهم النظام في تقديم طلبات تصاريح الزيارة إلكترونياً عبر تطبيق مخصص، والحصول على قرار بشأن الطلب بسرعة أكبر، بالإضافة إلى إمكانية قيام المسافرين الحاصلين على الموافقات اللازمة بزيارات متعددة إلى المملكة المتحدة لمدة عامين.

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