شكاوى من ارتفاع أسعار دجاج النتافات والاتحاد النوعي يوضح

الوكيل الاخباري – براءة الشلالدة

اشتكى مواطنون من ارتفاع أسعار دجاج "النتافات" في الأسواق بنحو 20 قرشا للكيلو الواحد.

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بدوره توقع عضو الاتحاد النوعي للدواجن حسان أبو دقر، أن تنخفض أسعار الدواجن وتعود إلى الاستقرار خلال الأسبوع القادم .



وقال أبو دقر اليوم الاحد لـ"الوكيل الإخباري" إن تكاليف إنتاج الدواجن ارتفعت وأهمها أسعار الأعلاف والتي زادت بنسبة 7% بمقدار 30 دينار للطن الواحد منذ بداية شهر شباط الحالي مما أنعكس بشكل طفيف على الأسعار .



وأشار أن تكاليف تدفئة المزارع بسبب الأجواء الباردة جداً التي تؤثر على المملكة تزيد من كلف الإنتاج علماً أن تكلفة كيلو الدجاج على المزارع تصل إلى 1.35 قرشاً .



ونوه أن كيلو الدجاج الطازج يباع في الأسواق بـ 1.50 قرش أما كيلو دجاج "النتافات" يبلغ سعره في الأسواق حالياً حوالي 1.60 قرشاً .

