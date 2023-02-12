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الأحد، 12-02-2023 01:17 م

شكاوى من ارتفاع أسعار دجاج النتافات والاتحاد النوعي يوضح

هههه


الوكيل الاخباري – براءة الشلالدة 
اشتكى مواطنون من ارتفاع أسعار دجاج "النتافات" في الأسواق بنحو 20 قرشا للكيلو الواحد.

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بدوره توقع عضو الاتحاد النوعي للدواجن حسان أبو دقر، أن تنخفض أسعار الدواجن وتعود إلى الاستقرار خلال الأسبوع القادم .


وقال أبو دقر اليوم الاحد لـ"الوكيل الإخباري" إن تكاليف إنتاج الدواجن ارتفعت وأهمها أسعار الأعلاف والتي زادت بنسبة 7% بمقدار 30 دينار للطن الواحد منذ بداية شهر شباط الحالي مما أنعكس بشكل طفيف على الأسعار .


وأشار أن تكاليف تدفئة المزارع بسبب الأجواء الباردة جداً التي تؤثر على المملكة تزيد من كلف الإنتاج علماً أن تكلفة كيلو الدجاج على المزارع تصل إلى 1.35 قرشاً .


ونوه أن كيلو الدجاج الطازج يباع في الأسواق بـ 1.50 قرش أما كيلو دجاج "النتافات" يبلغ سعره في الأسواق حالياً حوالي 1.60 قرشاً .


 




 

 


 

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