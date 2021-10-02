السبت 02-10-2021
الوكيل الاخباري

الجيش يقبض على شخص حاول التسلل من سوريا

الخارجية تُتابع أوضاع الأردنيين في عُمان

ماهو الفريق بين العفوين العام والخاص؟

الجزائر تستدعي سفيرها من باريس للتشاور

إعطاء نحو 600 ألف جرعة من اللقاح الواقي من كورونا خلال شهر أيلول

الخصاونة يشير لمحاولة استدعاء تجربة العاصمة الإدارية المصرية للاردن

التعليم العالي : منصة إلكترونية للإجابة على الاستفسارات

التربية: نسبة إصابات كورونا لم تتجاوز 4 .0 بالمئة منذ بدء العام الدراسي

التربية : التعليم الوجاهي في المدارس مستمر

121 وفاة و30301 إصابة جديدة بـ كورونا في بريطانيا

السبت، 02-10-2021 07:54 م

الخارجية تُتابع أوضاع الأردنيين في عُمان

دار رئاسة الوزراء في عمان- %28أرشيفية%29


 الوكيل الاخباري - تُتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من خلال مركز عمليات الوزارة وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في سلطنة عُمان الشقيقة أوضاع المواطنين الأردنيين المُقيمين في المناطق التي تتعرض ‎للإعصار المداري “شاهين” من الدرجة الأولى.

‏‎وتدعُو الوزارة المواطنين إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وضرورة التقيد بتعليمات السلامة العامة الصادرة عن السلطات العُمانية.

وفي حالات الضرورة ولطلب المساعدة بإمكان المواطنين الاتصال على الخط الساخن للسفارة (0096893921146 ) أو مركز عمليات الوزارة (00962795497777).

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
92021301180546818228

الجيش يقبض على شخص حاول التسلل من سوريا

f

ماهو الفريق بين العفوين العام والخاص؟

وزارة الصحة

إعطاء نحو 600 ألف جرعة من اللقاح الواقي من كورونا خلال شهر أيلول

الخصاونة لوغو

الخصاونة يشير لمحاولة استدعاء تجربة العاصمة الإدارية المصرية للاردن

وزارة التعليم العالي

التعليم العالي : منصة إلكترونية للإجابة على الاستفسارات

مدرسة

التربية: نسبة إصابات كورونا لم تتجاوز 4 .0 بالمئة منذ بدء العام الدراسي

أخبار متعلقة
الخارجية الوكيل

الخارجية : السفارة في روسيا لم تبلغ عن إصابات لأردنيين في حادثة إطلاق نار داخل جامعة

1599044907969

وفاة طبيب أردني في ايطاليا والخارجية تتابع

w

اتحاد المرأة الأردنية يوقع عقود مشاريع مع 8 جمعيات محلية

608992800174a

الأردن يدين انتهاكات الاحتلال للأقصى

920211494844944655827

فصل الكهرباء عن مناطق بالكرك الاربعاء

Foreign Ministry building - (Archives)

الأردن يعزي الجزائر بضحايا حادث سير