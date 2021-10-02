الخارجية تُتابع أوضاع الأردنيين في عُمان

الوكيل الاخباري - تُتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين من خلال مركز عمليات الوزارة وبالتنسيق مع السفارة الأردنية في سلطنة عُمان الشقيقة أوضاع المواطنين الأردنيين المُقيمين في المناطق التي تتعرض ‎للإعصار المداري “شاهين” من الدرجة الأولى.



‏‎وتدعُو الوزارة المواطنين إلى اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر، وضرورة التقيد بتعليمات السلامة العامة الصادرة عن السلطات العُمانية.



وفي حالات الضرورة ولطلب المساعدة بإمكان المواطنين الاتصال على الخط الساخن للسفارة (0096893921146 ) أو مركز عمليات الوزارة (00962795497777).

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