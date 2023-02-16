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الخميس، 16-02-2023 11:30 ص

الخارجية تتابع حادثة دهس أردني في السعودية وحالته خطرة

وزارة الخارجية


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، حادثة دهس المواطن الاردني محمد الكساسبة 49 عاماً في منطقة حائل السعودية قبل ثلاثة أيام أثناء عودته من العمرة وحالته الصحية خطرة.

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وأضاف مصدر في الخارجية لـ "الوكيل الإخباري" أنه تم التواصل مع ذوي الكساسبة لمتابعة إجراءات نقله بطائرة إجلاء من السعودية إلى الأردن إذا سمحت حالته الصحية .


وقال شقيق محمد الكساسبة لـ "الوكيل الاخباري" إن شقيقه دخل بغيبوبة وحالته "خطرة" مشيراً أنه يعاني من تجمع دموي على الجمجمة إضافة إلى عدد من الكسور في مختلف أنحاء جسده .


وأضاف أن شقيقه ذهب لأداء مناسك العمرة قبل أكثر من أسبوع وخلال رحلة عودته براً نزل من الحافلة بمنطقة القصيم في حائل ومن ثم جاءت سيارة مسرعة ودهسته وتم نقله إلى المستشفى .


وناشد بنقل شقيقه إلى الأردن بأسرع وقت واستكمال علاجه في الأراضي الأردنية.


 




 

 


 

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