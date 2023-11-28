الخارجية: فريق من السفارة الاردنية يقدم خدمات قنصلية بالخُبر السعودية

الوكيل الاخباري - تعلن مديرية العمليات والشؤون القنصلية في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأن فريقاً قنصلياً من سفارة المملكة الأردنية الهاشمية في الرياض سيتواجد في مدينة الخُبَر لتقديم الخدمات القنصلية خلال الفترة ما بين 5-2023/12/7.

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وسيتواجد فريق العمل القنصلي في فندق هيلتون جاردن/ الخُبَر ما بين الساعة الثامنة والنصف صباحاً ولغاية الساعة الثالثة والنصف عصراً، خلال اليومين أعلاه.

وستشمل الخدمات القنصلية التي سيتم تقديمها خلال زيارة فريق العمل القنصلي: معاملات صرف وتجديد جوازات السفر، والوكالات العامة والخاصة، وتصديق الوثائق، ومعاملات دفاتر العائلة وتسجيل الوقائع الحيوية، وغيرها من الخدمات القنصلية.



وللتسهيل على الجالية الأردنية الكريمة، ولمعرفة الإجراءات والوثائق المطلوبة والاستفادة القصوى من تواجد فريق العمل القنصلي في المنطقة الشرقية، يرجى الاطلاع على بطاقات الخدمات القنصلية المنشورة على الموقع الإلكتروني للسفارة: رابط أو على حساب السفارة على منصة إكس .@JordanEmbassyR

