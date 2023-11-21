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الثلاثاء، 21-11-2023 07:44 م

الخارجية: وصول 53 مواطناً تم إجلاؤهم من غزة

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الوكيل الإخباري - أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وصول 53 مواطناً أردنياً، من الذين تم إجلاؤهم من قطاع غزة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر معبر رفح، إلى ميناء العقبة على متن باخرة انطلقت من نويبع اليوم الثلاثاء.

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وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة بأنه وبمتابعة من السفارة الأردنية في مصر، تم اليوم تأمين نقل 53 مواطناً أردنياً من الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر معبر رفح، إلى المملكة على متن باخرة تابعة لشركة الجسر العربي للملاحة وبالتنسيق مع وزارة النقل، حيث وصلت قبل قليل إلى ميناء العقبة قادمة من نويبع.


وقال السفير القضاة بأن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قامت باستقبالهم وتأمين المساعدة والرعاية الطبية لهم، ونقل من يرغب منهم إلى العاصمة عمّان.


وقال السفير القضاة إن عدد المواطنين الأردنيين الذين تم إجلاؤهم من غزة إلى جمهورية مصر العربية من خلال معبر رفح بلغ 424 شخصاً من أصل 759 مسجلين على قوائم الوزارة.


وأكد السفير القضاة على أن فربق السفارة الأردنية في مصر لا يزال متواجداً حتى اليوم ومنذ بدء عمليات الإجلاء من غزة على الجانب المصري من معبر رفح للإشراف على عمليات الإجلاء للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، وتقديم كافة أشكال المساعدة لهم وبما يضمن أمنهم وسلامتهم، كما أكد على استمرار عمليات الإجلاء طالما دعت الحاجة، وبطرق ووسائل مختلفة.


 وجدد السفير القضاة الدعوة للمواطنين الأردنيين المقيمين والمتواجدين في غزة، للتواصل مع مديرية العمليات والشؤون القنصلية في الوزارة لطلب المساعدة وعلى مدار الساعة على الأرقام التالية:  - 00962799562903 - 00962799562471 - 00962799562193 أو من خلال البريد الإلكتروني: ‏- [email protected]

 




 

 


 

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