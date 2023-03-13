الإثنين 13-03-2023
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الخدمات العامة تطالب بإرجاع نسبة بدل الخدمة إلى القطاع السياحي

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الإثنين، 13-03-2023 03:57 م

الخدمات العامة تطالب بإرجاع نسبة بدل الخدمة إلى القطاع السياحي

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الوكيل الإخباري- طالبت النقابة العامة للعاملين في الخدمات العامة والمهن الحرة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بإعادة نسبة بدل الخدمة في القطاع السياحي إلى ما كانت عليه قبل جائحة كورونا.

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وقال رئيس النقابة خالد أبو مرجوب، في بيان صحفي اليوم الاثنين، إن المطالبة بإعادة بدل الخدمة يأتي بعد أن بدأ القطاع يتعافى من آثار الجائحة، ولتحسين أجور العاملين في القطاع والنهوض بواقعهم الاجتماعي والاقتصادي.


وأوضح أن بدل الخدمة الذي جرى تخفيضه من 10 بالمئة إلى 5 بالمئة نتيجة جائحة كورونا، حق أصيل للعاملين، وجزء من راتبهم الشهري بموجب قرار صادر عن ديوان التشريع والرأي، وتدخل ضمن الأجر الخاضع للضمان الاجتماعي، وجرى اعتمادها منذ 30 عاما، ومعمول بها على مستوى دول العالم.


وقال أبو مرجوب، إن جميع البيانات الصادرة عن الجهات المختصة تؤكد أن القطاع السياحي يشهد حالة من التعافي منذ أكثر من عام، إذ حقق الدخل السياحي العام الماضي ارتفاعًا نسبته 110.5 بالمئة، وارتفاعاً بنسبة 135.5 بالمئة خلال الشهرين الماضيين من العام الحالي.


وشدد على، أنّ حالة التعافي التي يشهدها القطاع السياحي تتطلب الحفاظ عليها، من خلال حماية الحقوق العمالية، الأمر الذي يسهم بدعم المنتح السياحي الوطني، ويرفع نسب نمو القطاع ويعزز جودة الخدمة المقدمة.

 




 

 


 

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