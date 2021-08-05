الخدمة المدنية: التركيز على التخصصات التي يحتاجها القطاع الخاص -صور

الوكيل الإخباري - أطلق ديوان الخدمة المدنية، اليوم الخميس، دراسة واقع العرض والطلب على التخصصات العلمية في الخدمة المدنية لحملة المؤهل الجامعي والدبلوم الشامل لكليات المجتمع لعام 2021.

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وقال رئيس ديوان الخدمة سامح الناصر، في مؤتمر صحفي، هنالك تخصصات غير مطلوبة لا في القطاع العام ولا بالقطاع الخاص، ولا يمكن الاستمرار بها.

وأضاف الناصر، أن المخزون التراكمي لطلبات التوظيف وصل إلى 423 ألفا.



وبين أن 70 ألف خريج سنوياً من الجامعات في الأردن، يقدم أكثر من نصفهم لديوان الخدمة المدنية، مضيفاً أننا بحاجة الى 8 سنوات حتى استيعاب خريجي السنة الواحدة من خريجي الجامعات.



وأشار إلى أن نسبة التعيين في الأردن 2.7% في القطاع العام ، مضيفاً أن الحكومة تستطيع أن توفر 8 آلاف وظيفة سنوياً من أصل 70 ألف خريج سنوياً.









