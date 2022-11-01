الخدمة المدنية يناقش الاستراتيجية الشاملة للموارد البشرية

الوكيل الاخباري - ناقش رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر وخبراء من مشروع الحوكمة الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية اليوم الثلاثاء، اولويات تنفيذ مشروع الاستراتيجية الشاملة للموارد البشرية.



وقال الناصر ان الديوان مستمر في متابعة تنفيذ الخطط والمشاريع التطويرية المعتمدة ضمن خارطة الطريق لتحديث القطاع العام وضمن مصفوفة زمنية محددة الاهداف والمكونات، مشيرا إلى أن مضامينها تنسجم مع مبادرات خارطة طريق تحديث القطاع العام والمهام المستقبلية لهيئة الخدمة والإدارة العامة.



واضاف أن الديوان يتطلع لتنفيذ مشروع مراجعة وتحديث بطاقات الوصف الوظيفي للوظائف في الخدمة المدنية، بحيث تكون مبنية على الكفايات، والذي يعد من اهم مرتكزات العملية التطويرية لادارة المورد البشري في القطاع العام، والوصول للرؤية الملكية نحو قطاع عام ممكن وفعال قادر على دعم جهود التنمية والاصلاح وتحقيق الرفاه للمواطنين.

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