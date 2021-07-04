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الأحد، 04-07-2021 09:26 م

الخدمة المدنية: 13 شاغرا لوظيفة أمين عام

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سامح الناصر


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، الأحد، عن شغور 13 وظيفة "تقريبا" للأمناء العامين ويخضعون للنظام رقم (34) لسنة 2021 - نظام التعيين على الوظائف القيادية.

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وأشار في تصريحات صحافية ، إلى تشكيل لجنة برئاسة الأمين العام لرئاسة الوزراء والأمين العام لديوان الخدمة المدنية لدراسة الطلبات والفرز والإحالة إلى الوزير المختص لتحديد الأشخاص المناسبين، ثم التحويل إلى لجنة وزارية.


وقال إن العلاقة بين الأمين العام والوزير هي "علاقة مبنية على المسؤوليات والصلاحيات وهذه العلاقة بحاجة إلى تأطير مستقبلا بشكل أكثر تنظيما بحيث لا تغول من قبل الوزير ولا تغول من قبل الأمين العام".


وأضاف أن الوزير هو الذي "يتحمل المسؤولية الوزارية أمام مجلس النواب لذلك يجب أن تكون لديه الصلاحية على قدر هذه المسؤولية".

 


 




 

 


 

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