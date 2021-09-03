الجمعة 03-09-2021
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الجمعة، 03-09-2021 08:51 م

الخرابشة: تعديل قانون المخدرات منح المتعاطي فرصة اصلاح نفسه

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  الوكيل الاخباري - قال وزير الدولة للشؤون القانونية محمود الخرابشة إن قانون المخدرات والمؤثرات العقلية مهم جداً لضبط ومكافحة انتشار هذه الظاهرة.

وأضاف في حديث لبرنامج ستون دقيقة عبر شاشة التلفزيون الأردني الجمعة، أن تعديل القانون جاء لمنع صناعة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية لأسباب غير طبية.

وشدد على أن تعديل القانون لم يخفض العقوبة بل لم يسجل بحق المتعاطي قيد جرمي أو سابقة جرمية للمرة الأولى، وتم تصنيف المواد المخدرة وتشديد العقوبة وفق خطورة المادة المخدرة، ومنح المتعاطي فرصة لاصلاح نفسه.

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