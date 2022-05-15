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الأحد، 15-05-2022 11:27 ص

الخرابشة: مستوردات الاردن من النفط العراقي لم تتأثر باحداث كركوك

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الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة إن سيطرة قوة كردية على آبار نفط تابعة للحكومة العراقية لن يؤثر على مستوردات المملكة من النفط العراقي الخام. 
 
وأضاف الخرابشة لـ " الوكيل الإخباري" أن الأردن مُرتبط بعلاقة مع الحكومة العراقية حول كميات النفط المستوردة، مشيراً إلى أن عمليات نقل النفط ما زالت مستمرة حتى الآن. 
 
وتمنى الخرابشة أن لا يحدث أي خلل في عمليات نقل النفط للأردن لأي سبب  كان. 
 
وقالت شركة نفط الشمال المملوكة للحكومة العراقية في بيان لها اليوم الاحد، إن قوة كردية مسلحة تابعة لحكومة إقليم كردستان سيطرت على بعض آبار النفط في شمال كركوك.
 
وكشفت بيانات اولية، اطلع عليها "الوكيل الإخباري" أن الأردن استورد من العراق خلال شهر نيسان الماضي 299.560 برميل نفط خام، بعد أن تم استئناف الصادرات النفطية بموجب اتفاقية وقعت بين البلدين.
 
وأشارت البيانات إلى أن مُعدل تصدير النفط العراقي الخام اليومي للأردن يصل إلى 10 آلاف برميل.

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