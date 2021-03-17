الخرابشة يطالب بوقف الفحوصات العشوائية لكورونا

الوكيل الإخباري -

اضافة اعلان





طالب رئيس لجنة تقييم الوضع الوبائيّ الدكتور سعد الخرابشة وزارة الصحة أن يتم التوقف عن إجراء الفحوصات العشوائي لفيروس كورونا في المملكة، مشيرا إلى الاكتفاء بفحص المخالطين فقط .وأضاف الخرابشة في تصريحات تلفزيونية٬ اليوم الأربعاء٬ أن الفحوصات العشوائية للأشخاص الذين لم تظهر عليهم أعراض أو غير مخالطين ليست ضرورية ٬لافتا أنه يجب توفير الجهد والمال المبذول في الفحوصات العشوائية واستثماره في شؤون أخرى٬ بحاجة لها.وأكد الخرابشة، أن ما يقلق لجنة تقييم الوضع الوبائيّ هو الضغط الزائد على الأسّرة في المستشفيات في الوقت الراهن.