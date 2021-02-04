الخصاونة: بدأنا مبكرا في التطعيم ضد كورونا

الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء ، الدكتور بشر الخصاونة، ان الحكومة تسعى للحصول على مطاعيم كورونا من مصادر مختلفة حسب المواصفة الأردنية التي حددتها المؤسسة العامة للغذاء والدواء، في ظل شح المطاعيم بسبب زيادة الطلب العالمي عليها، لافتاً الى ان الحصول على الدفعات الاولى للمطاعيم جاءت تقديراً لجلالة الملك عبدالله الثاني ومكانته الدولية.

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واكد الخصاونة، خلال جلسة مجلس الاعيان اليوم الخميس، ان الحكومة لم تتأخر في التطعيم بل بدأت مبكراً وضمن جدول زمني وخطة تفصيلية، تتضمن اعتماد مراكز رئيسية وفرعية للتطعيم، ومزودة بأجهزة التبريد اللازمة.



وبين ان التعاقد مع "فايزر" يتضمن توريد 300 الف جرعة خلال الربع الأول من هذا العام، واستكمال باقي الكميات التي تغطي نسبة 5 بالمئة من سكان المملكة.

ويُتوقع توريد نحو 600 الف جرعة من "كوفاكس" مع نهاية الشهر الحالي او بداية الشهر القادم على ابعد تقدير، نافياً التعاقد بشكل فعلي لتوريد 2 مليون جرعة من "سينو فارم"، مبينا أن هنالك مفاوضات تجري حالياً حول ذلك.

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