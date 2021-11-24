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الأربعاء، 24-11-2021 06:31 م

الخصاونة يؤكد التزام الحكومة بتصويب أية مخالفات تضمنها تقرير ديوان المحاسبة

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الوكيل الاخباري - تسلم رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نسخة من تقرير ديوان المحاسبة التاسع والستين لعام 2020 وذلك خلال لقائه مساء اليوم الأربعاء ، في رئاسة الوزراء، رئيس ديوان المحاسبة عاصم حداد .

وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء الذي حضره وزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء / رئيس الفريق المكلف بمراجعة استيضاحات ديوان المحاسبة الدكتور ابراهيم الجازي وأمين عام ديوان المحاسبة ابراهيم المجالي التزام الحكومة بتصويب أية مخالفات أو تجاوزات تضمنها التقرير وبشكل يحافظ على المال العام ومنع أية تجاوزات عليه.

ولفت رئيس الوزراء إلى التزام الحكومة وجميع مؤسساتها بالتعاون التام مع ديوان المحاسبة، والاستجابة السريعة لاستيضاحات الديوان بشأن أية تجاوزات تحصل لدى الجهات الخاضعة لرقابته.

كما أكد الخصاونة دعم الحكومة للجهود التي يبذلها ديوان المحاسبة والمؤسسات الرقابية الأخرى في المحافظة على المال العام وبما يسهم في تعزيز منظومة النزاهة الوطنية.

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