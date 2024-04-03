الأربعاء 03-04-2024
الوكيل الاخباري
 

الخصاونة يؤكد على الموقف الأردني الداعم للقضية الفلسطينية

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الأربعاء، 03-04-2024 04:36 م

الخصاونة يؤكد على الموقف الأردني الداعم للقضية الفلسطينية

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الوكيل الاخباري- أجرى رئيس الوزراء بشر الخصاونة الأربعاء، اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني محمد مصطفى، هنأه فيه بتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة.اضافة اعلان


وأعرب الخصاونة عن أمنياته لنظيره الفلسطيني بالتوفيق والنجاح في مهامه لخدمة الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، ومواصلة السعي في مسيرة تجسيد الحقوق المشروعة للشَّعب الفلسطيني الشَّقيق على ترابه الوطني.

وأكد عُمق العلاقات بين البلدين والشعبين في جميع المجالات، والمكانة الخاصَّة لدولة فلسطين وشعبها في وجدان جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليِّ العهد وأبناء الشعب الأردني.

كما أكّد على الموقف الأردني، بقيادة جلالة الملك، الداعم والمساند للحقوق الفلسطينية المشروعة وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة الكاملة والناجزة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

ولفت إلى جهود جلالة الملك المستمرَّة والموصولة من أجل الوقف الفوري والمستدام للعدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزَّة وإيصال المساعدات الإنسانيَّة إلى الأشقاء الفلسطينيين بشكل مستدام وكاف.

بدوره، أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى عن بالغ الشكر والتقدير لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني المشرفة لدعم القضية الفلسطينية والسعي لإحقاق الحقوق المشروعة للشَّعب الفلسطيني، مؤكّداً عُمق العلاقات القائمة بين البلدين الشَّقيقين في مختلف المجالات والحرص المشترك على تمتينها وتعزيزها.

 




 

 


 

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