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الثلاثاء، 02-04-2024 03:18 م

وزير الخارجية: جرائم حرب "إسرائيل" مستمرة لعدم تحرّك العالم

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الوكيل الإخباري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الثلاثاء، إنّ قتل عمال أعضاء من منظمة "ورلد سنترال كيتشن" (المطبخ المركزي العالمي) في قطاع غزة بدم بارد هو واحد من جرائم الحرب العديدة التي أدت إلى مقتل الآلاف.

وكتب الصفدي عبر منصة (إكس)، أن "القتل بدم بارد لعمال الإغاثة ⁦WCK‬⁩ على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة هو واحد من جرائم الحرب العديدة التي أدت إلى مقتل الآلاف، بما في ذلك أكثر من 174 من عمال الإغاثة.

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وتستمر هذه الجرائم لأن العالم لم يتحرك بعد بحزم دفاعاً عن القانون والإنسانية".

 




 

 


 

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