الخصاونة يثمن الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة لجهود الأردن التنموية

الوكيل الإخباري - استقبل رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مكتبه برئاسة الوزراء اليوم الخميس، وزير التنمية الدولية في المملكة المتحدة آندرو ميتشل الذي يزور المملكة حاليا.

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وأكد رئيس الوزراء خلال اللقاء الذي حضره نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزير دولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة، العلاقات الاستراتيجية التي تربط المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المتحدة، والحرص على تعزيز التعاون الثنائي المشترك خدمة لمصالح البلدين والشعبين الصديقين.



وثمن رئيس الوزراء الدعم الذي تقدمه المملكة المتحدة لجهود الأردن التنموية، وكذلك دور المملكة المتحدة الداعم للأردن في إطار العمل مع المجتمع الدولي.



واستعرض الخصاونة التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني نتيجة الآثار المستمرة لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، وأثره على الموازنة وقطاعات الصحة والتعليم وسوق العمل، مؤكدا أهمية استمرارية مساندة المجتمع الدولي لملف اللاجئين والمجتمعات المستضيفة لهم.



كما اطلع رئيس الوزراء، الوزير البريطاني على مشروع التحديث الشامل الذي ينفذه الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني في مساراته السياسية والاقتصادية والإدارية.



من جهته، أشاد الوزير البريطاني بالشراكة الاستراتيجية بين الأردن وبريطانيا، والحرص على تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات كافة.



وأشاد بالدور الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة، مبديا تفهمه لحجم الأعباء التي يتحملها الأردن نتيجة استقبال اللاجئين السوريين والأعباء المترتبة ملف اللجوء.



كما حضر اللقاء السفيرة البريطانية لدى المملكة بريدجيت بريند.