الخصاونة يحافظ على الكوتا النسائية في حكومته

الوكيل الاخباري- حافظ رئيس الوزراء بشر الخصاونة على الكوتا النسائية في حكومته ، بالإبقاء على وزارتين في تشكيلته المعدلة.

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وغادرت وزيرتان حكومة الخصاونة ، فيما دخلت وزيرتان التشكيلة الحكومية لأول مرة.



وقرر الخصاونة ضم كل من هيفاء النجار لحكومته لتشغل منصب وزيرة الثقافة ووفاء بني مصطفى كوزيرة للدولة للشؤون القانونية.



في المقابل غادرت المهندسة هالة زواتي وزارة الطاقة ، والمهندسة مها علي الدوار الرابع.