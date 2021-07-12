الخصاونة يرعى إطلاق معسكرات الحسين للعمل والبناء 2021

الوكيل الإخباري -

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رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة في مدينة الحسين للشباب إطلاق معسكرات الحسين للعمل والبناء 2021، بشقيها الرقمي والوجاهي بعنوان، مئوية الدولة الأردنية، والتي يشارك فيها 23 ألف شاب وشابة، ويقام خلالها ألف معسكر على مدار 8 أسابيع.وقال الخصاونة إن معسكرات الحسين للعمل والبناء تحمل إرثاً عظيماً، إذ يمتد تاريخها لستينيات القرن الماضي الأمر الذي يحتم علينا صونها بهدف الاستدامة.الجدير بالذكر أن معسكرات الحسين للعمل والبناء 2021 التي أطلقها الخصاونة اليوم تشمل معسكرات؛ مئويّة الدولة الأردنيّة، والذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء وتعزيز الهوية الوطنية الجامعة، والإبداع والابتكار، والمسارات السياحيّة، والعمل التطوعي، وسواعد الإنقاذ.