الإثنين 05-07-2021
الوكيل الاخباري

مطالبة بخلية أزمة لتدارس ارتفاع أسعار السلع

الخصاونة يؤكد من عجلون وجرش ضرورة دعم المشاريع الشبابية والصغيرة

إغلاق 5 منشآت لعدم التزامها بأمر الدفاع 26

الخارجية تؤكد لـ الوكيل أنه لا إصابات بين الأردنيين نتيجة حرائق قبرص

وفاة فتى غرقاً في الشونة الجنوبية

في سابقة غريبة في المملكة .. فقدان ورقة إجابة طالبة بمبحث الكيمياء

انخفاض قيمة الشيكات المرتجعة 35% خلال النصف الأول من العام الحالي

انخفاض المواليد في الأردن بنسبة 10.5% خلال 2020

مستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

الصحة تحدد مراكز التطعيم لمن هم فوق الـ40 - أسماء

الإثنين، 05-07-2021 11:39 ص

الخصاونة يؤكد من عجلون وجرش ضرورة دعم المشاريع الشبابية والصغيرة

60e2b9d7dfb21


الوكيل الإخباري - أكّد رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، الأثنين، ضرورة دعم المشاريع الشبابية والصغيرة للدور الذي تقوم به للمجتمع الأردني.اضافة اعلان


وجاء حديث الخصاونة في خلال لقائه أصحاب مشاريع في محافظة جرش، حيث يزور الخصاونة محافظتي جرش وعجلون، الاثنين، في إطار الزيارات والجولات الميدانية التي يجريها لمحافظات ومناطق المملكة.

وسيقوم رئيس الوزراء خلال الزيارة بتفقّد المرافق العامة والحيوية، والاطلاع على سير العمل بالمشاريع التنموية والإنتاجيّة والسياحية والمرافق الصحية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بتكثيف العمل الميداني وتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين، وتحفيز الاستثمار.

وبدأ الخصاونة جولته في جرش، حيث زار جمعية سيدات جرش الخيرية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
انخفاضات-السلع-المستوردة-1600x1000

مطالبة بخلية أزمة لتدارس ارتفاع أسعار السلع

84b816cd-49c3-4760-b083-bf1f1be6658a

إغلاق 5 منشآت لعدم التزامها بأمر الدفاع 26

resize

الخارجية تؤكد لـ الوكيل أنه لا إصابات بين الأردنيين نتيجة حرائق قبرص

80034125434

انخفاض المواليد في الأردن بنسبة 10.5% خلال 2020

رات

صرف إكراميات العيد لأسر الشهداء

thumbs_b_c_86d13b9d799bb952ee72ffcc2161f800

الزراعة تؤكد انخفاض أسعار اللحوم بعد عيد الأضحى

أخبار متعلقة
1202119231235234914069

رئيس الوزراء في عجلون وجرش اليوم

1202119231235234914069

زيارة مفاجئة للخصاونة إلى ضريبة الدخل

E4Y04toWQAEVKGY-1543x1157 (1)

محافظ مأدبا لـ الوكيل: زيارة الخصاونة للمحافظة أضافت حافزاً لتطوير بعض المشاريع

36a4a38c-2f68-40ab-a37b-8f2c5bd0d3fe

استكمالاً لسلسلة زياراته الميدانية.. الخصاونة يزور مأدبا اليوم

6202110124231445022918

رئيس الوزراء يؤكد أن الحكومة بصدد إطلاق مشاريع كبرى خصوصاً في مجال السكك الحديدية

الخصاونة

الخصاونة يزور حدود العمري ومنطقة الملك حسين بن طلال التنموية اليوم