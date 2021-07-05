الخصاونة يؤكد من عجلون وجرش ضرورة دعم المشاريع الشبابية والصغيرة

الوكيل الإخباري -

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أكّد رئيس الوزراء، بشر الخصاونة، الأثنين، ضرورة دعم المشاريع الشبابية والصغيرة للدور الذي تقوم به للمجتمع الأردني.وجاء حديث الخصاونة في خلال لقائه أصحاب مشاريع في محافظة جرش، حيث يزور الخصاونة محافظتي جرش وعجلون، الاثنين، في إطار الزيارات والجولات الميدانية التي يجريها لمحافظات ومناطق المملكة.وسيقوم رئيس الوزراء خلال الزيارة بتفقّد المرافق العامة والحيوية، والاطلاع على سير العمل بالمشاريع التنموية والإنتاجيّة والسياحية والمرافق الصحية، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية للحكومة بتكثيف العمل الميداني وتحسين المستوى المعيشي والخدمي للمواطنين، وتحفيز الاستثمار.وبدأ الخصاونة جولته في جرش، حيث زار جمعية سيدات جرش الخيرية.