الأربعاء 22-03-2023
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الأربعاء، 22-03-2023 11:28 ص

الخلايلة: رابط إلكتروني لنشر أسماء الحجاج المقبولين للعام الحالي

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الوكيل الإخباري - أحمد بني هاني

أكد وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة أنه سيتم إعلان أسماء الحجاج من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

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وقال الخلايلة في رده على سؤال لـ"الوكيل الإخباري"، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، إنه سيتم إعلان كافة أسماء الحجاج المقبولين سواء أكان عن طريق الأسس والشروط المعلنة أو القرعة.

 

وأضاف أنه سيتم إرسال رسائل نصية للحجاج المقبولين على هواتفهم، ومن ثم سيتم توزيع التصاريح اعتبارا من يوم السبت المقبل ولمدة أسبوع.

 

وكانت أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية ترتيبات الحج لموسم 1444هـ.

 

 




 

 


 

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