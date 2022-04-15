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الجمعة، 15-04-2022 09:46 م

الخلايلة: نتابع بغضب شديد ما قامت به الاحتلال من إنتهاك لحرمة الأقصى

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الوكيل الإخباري - أدان وزير الأوقاف و الشؤون و المقدسات الاسلامية الدكتور محمد الخلايلة الاعتداءات التي قامت بها سلطة الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك- الحرم القدسي الشريف والمصلين الآمنين فيه، فجر اليوم الجمعة.اضافة اعلان


وقال الخلايلة في بيان له:"  إننا نتابع بغضب شديد ما قامت به سلطة الاحتلال من إنتهاك لحرمة المسجد الأقصى المبارك واعتداء على المسلمين فيه ومن تخريب وتدمير لحق بمبانيه".

وأضاف، إن حق المسلمين في المسجد الأقصى المبارك نابع من العقيدة الإسلامية وترعاه وصاية هاشمية مباركة، وإن المسجد الاقصى المبارك -  الحرم القدسي الشريف، والبالغة مساحته 144 دونما إنما هو حق خالص للمسلمين من أدنى أرضه إلى أعلى سمائه، لا تشاركهم ولا تقاسمهم فيه ملة من الناس.



 




 

 


 

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