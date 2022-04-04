الأردن يدين تصعيد الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية

الوكيل الإخباري

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- دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين التصعيد الذي شهدته الأراضي الفلسطينية خلال الأيام الأخيرة، واستمرار اقتحامات المتطرفين الاستفزازية لباحات المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القدسي الشريف وتحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي خلال شهر رمضان المبارك.وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير هيثم أبو الفول على أن المسجد الأقصى المُبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونماً هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وشدّد على ضرورة وقف جميع الإجراءات التي تُعيق وصول المصلين إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان المبارك.وأكّد أنّ اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم تُعد انتهاكاً للوضع القائم التاريخي والقانوني، وللقانون الدولي، مُشدداً على ضرورة وقف كل الإجراءات الاستفزازية والأحادية التي تؤدي إلى مزيد من التصعيد والعنف.