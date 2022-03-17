الخميس 17-03-2022
الوكيل الاخباري

نقابة المطاعم: وجبة الشاورما العادي لا زالت بدينارين

البلبيسي: دواء كورونا "باكسلوفيد" لن يُطرح بالصيدليات

بعد زلزال اليابان المُدمر .. الخارجية: الأردنيون في منطقة الزلزال بخير

الاعلان عن شركتين جديدتين للمحروقات خلال ايام

تأجيل أقساط مديرية استثمار الوقف النقدي لشهر نيسان

أجواء باردة في أغلب مناطق المملكة الجمعة

588 رحلة بحرية نقلت 230 ألف مسافر بين الأردن ومصر في 2021

الطراونة مديرا تنفيذيا متفرغا لمركز إيداع الأوراق المالية

الجيش: صرف إكراميات نقدية لذوي الشهداء الإثنين المقبل

نمو ارباح دائرة تنمية أموال الأوقاف 5.6%

الخميس، 17-03-2022 12:44 م

البلبيسي: دواء كورونا "باكسلوفيد" لن يُطرح بالصيدليات

xzvcvcz


الوكيل الإخباري - أكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي أنه لن يتم طرح دواء "باكسلوفيد" الذي تنتجه شركة فايزر لعلاج فيروس كورونا في الصيدليات بالوقت الحالي.

اضافة اعلان


وقال البلبيسي لـ"الوكيل الإخباري"، إن الكمية التي تعاقدت عليها الحكومة مع الشركة هي لصالح لوزارة الصحة وتكفي لنحو 8 آلاف مريض.


وأضاف أن هناك شح في الدواء على مستوى العالم ولا يمكن توفيره للجميع بالوقت الحالي.


وأشار البلبيسي إلى أنه في حال توفر الدواء مستقبلا بكميات كبيرة فإنه سيسمح بتداوله في الصيدليات.


وكان مجلس الوزراء وافق أمس الأربعاء، على اتفاقية لتوريد علاج كورونا بين وزارة الصحة وشركة فايزر الأمريكية.


ووفقا للاتفاقية فان الكمية تكفي لعلاج 8000 مريض، وبقيمة إجمالية تبلغ مليوني دولار.


يشار إلى أن المؤسسة العامة للغذاء الدواء أعلنت في شباط الماضي، عن منح الإجازة الطارئة لاستخدام دواء شركة فايزر Paxlovid المضاد لفيروس كورونا على شكل أقراص، وذلك بعد خضوع الملفات الفنية الخاصة بالدواء للدراسة والتقييم من قبل اللجان الفنية المختصة في المؤسسة واستيفائها كافة المتطلبات والمعايير اللازمة لإثبات مأمونيتها وفعاليته.


يذكر أن دواء Paxlovid يحتوي على المادتين الفعالتين 150mg of nirmatrelvir – 100 mg of ritonavir ولا يصرف إلا بوصفة طبية لعلاج حالات الإصابة الخفيفة والمتوسطة بفيروس كورونا لدى الأشخاص البالغين (18 عام فما فوق) ولا يستخدم للحوامل والمرضعات حسب المعلومات الموضحة في نشرة الدواء الداخلية.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
شاورما

نقابة المطاعم: وجبة الشاورما العادي لا زالت بدينارين

بببب

بعد زلزال اليابان المُدمر .. الخارجية: الأردنيون في منطقة الزلزال بخير

1845985940

إحالات إلى التقاعد في أمانة عمان - أسماء

c9e3c79f-d3d4-4319-8207-905a1fd45645

تأجيل أقساط مديرية استثمار الوقف النقدي لشهر نيسان

0L5A1066

7396 حالة إسعافية خلال أسبوع

001-1

588 رحلة بحرية نقلت 230 ألف مسافر بين الأردن ومصر في 2021

أخبار متعلقة
xzvcvcz

وصول أول شحنة من علاج كورونا "فايزر" بعد ٢٠ آذار

420212783449697884083

الصحة تعلن مراكز التطعيم ليوم السبت - أسماء

2202217165855503847655

الصحة تدفع 20-30 دولارا ثمنا لكل جرعة لقاح كورونا

0L5A1628 - Copy

عمان تسجل 6622 إصابة كورونا ونسب الإشغال في اقليم الوسط 44%

1615136027-pm-1

مؤتمر صحفي بعد قليل في رئاسة الوزراء للإعلان عن الإجراءات التخفيفية

0L5A9584

ثلث المستهدفين من الجرعة الثانية لم يتلقوها في الأردن