البلبيسي: دواء كورونا "باكسلوفيد" لن يُطرح بالصيدليات

الوكيل الإخباري - أكد مستشار رئاسة الوزراء لشؤون الصحة، مسؤول ملف كورونا الدكتور عادل البلبيسي أنه لن يتم طرح دواء "باكسلوفيد" الذي تنتجه شركة فايزر لعلاج فيروس كورونا في الصيدليات بالوقت الحالي.

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وقال البلبيسي لـ"الوكيل الإخباري"، إن الكمية التي تعاقدت عليها الحكومة مع الشركة هي لصالح لوزارة الصحة وتكفي لنحو 8 آلاف مريض.



وأضاف أن هناك شح في الدواء على مستوى العالم ولا يمكن توفيره للجميع بالوقت الحالي.



وأشار البلبيسي إلى أنه في حال توفر الدواء مستقبلا بكميات كبيرة فإنه سيسمح بتداوله في الصيدليات.



وكان مجلس الوزراء وافق أمس الأربعاء، على اتفاقية لتوريد علاج كورونا بين وزارة الصحة وشركة فايزر الأمريكية.



ووفقا للاتفاقية فان الكمية تكفي لعلاج 8000 مريض، وبقيمة إجمالية تبلغ مليوني دولار.



يشار إلى أن المؤسسة العامة للغذاء الدواء أعلنت في شباط الماضي، عن منح الإجازة الطارئة لاستخدام دواء شركة فايزر Paxlovid المضاد لفيروس كورونا على شكل أقراص، وذلك بعد خضوع الملفات الفنية الخاصة بالدواء للدراسة والتقييم من قبل اللجان الفنية المختصة في المؤسسة واستيفائها كافة المتطلبات والمعايير اللازمة لإثبات مأمونيتها وفعاليته.



يذكر أن دواء Paxlovid يحتوي على المادتين الفعالتين 150mg of nirmatrelvir – 100 mg of ritonavir ولا يصرف إلا بوصفة طبية لعلاج حالات الإصابة الخفيفة والمتوسطة بفيروس كورونا لدى الأشخاص البالغين (18 عام فما فوق) ولا يستخدم للحوامل والمرضعات حسب المعلومات الموضحة في نشرة الدواء الداخلية.



