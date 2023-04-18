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الثلاثاء، 18-04-2023 04:52 م

الخلايلة يفتتح الملتقى الخيري واليوم الطبي في المزار الجنوبي

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الوكيل الاخباري - قال وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الدكتور محمد الخلايلة، إن الزكاة اقترنت بالصلاة في مواضع عدة في القرآن الكريم؛ نظراً لأهميتها ودورها في تحقيق التكافل والتعاون المجتمعي ما يسهم في حفظ المجتمع وأمنه واستقراره.

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جاء ذلك خلال افتتاحه، اليوم الثلاثاء، الملتقى الخيري واليوم الطبي المجاني الذي نظمه صندوق الزكاة بالتعاون مع الأموال الوقفية، ومستشفى المقاصد الخيرية، في لواء المزار الجنوبي بمحافظة الكرك.


وأضاف الخلايلة، أنّ صندوق الزكاة يقدم رواتب شهرية لنحو 5500 أسرة، وكفالات أيتام لـ3 آلاف يتيم، إضافة إلى توزيع المساعدات الطارئة والمشاريع التأهيلية الإنتاجية للعائلات المعوزة والأكثر هشاشة، لإخراج تلك الأسر من دائرة العوز إلى الإنتاج والاعتماد على الذات، مؤكداً أن التوجيهات الملكية السامية تشكل دافعاً للعمل الميداني وتلمس احتياجات المواطنين أينما كانوا.


وأعلن الخلايلة أن الوزارة وبالتعاون والشراكة مع وزارة السياحة ستعيد قريباً تأهيل موقع المشهد (مشهد معركة مؤتة) التاريخي، بما يليق بالمكان وأهميته الدينية والتاريخية، مبيناً القيمة الدينية للموقع الذي تخضّب بدماء الصحابة والشهداء، وكان شاهداً على البطولات الإسلامية الخالدة.


وشمل الملتقى الخيري توزيع 500 قسيمة شرائية ومساعدات نقدية لـ50 يتيماً ولـ50 طالب علم بواقع 100 دينار لكل منهم، إضافة إلى 500 طرد غذائي مقدمة من المحسن محمد غازي أبو صوفة.


كما افتتح الخلايلة اليوم الطبي المجاني الذي نظمه مستشفى المقاصد الخيرية، وجرى خلاله تقديم الرعاية الصحية في اختصاصات عدّة لأهالي اللواء.

 




 

 


 

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