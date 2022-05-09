الدفاع المدني ينقذ شخصا سقط عن مقطع صخري بمنطقة البحر الميت

الوكيل الاخباري - تبلغت غرفة العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام من خلال رقم الطوارئ الموحد 911 عن تعرض أحد الأشخاص لعدة إصابات في الجسم جرّاء سقوطه من مقطع صخري مرتفع في منطقة البحر الميت.



وتحركت على الفور فرق الإنقاذ وفرق الإسعاف التابعة لمركز شهداء البحر الميت إلى الموقع، وبذلت جهود كبيرة لإنقاذ المصاب، لا سيما أن المنطقة التي تعرض فيها الشخص المصاب للسقوط تتميز بوعورتها وصعوبة التضاريس وتبعد عن الطريق العام مسافة تقارب (15)كم.



وساهم فريق البحث والانقاذ الأردني التابع لمركز شهداء البحر الميت في إنقاذ الشخص المصاب باستخدام الحبال والمعدات المخصصة لمثل هذا النوع من الحوادث، وتم إسعافه ونقله سيرا على الأقدام لمسافة 15 كيلو متر ومن ثم نقله بواسطة سيارة اسعاف لأقرب مستشفى في المنطقة، ووصفت حالته العامة بالمتوسطة.

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