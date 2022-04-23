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السبت، 23-04-2022 11:31 م

الامن : نتابع جريان سيول عبر الحدود الشمالية ونهيب بالجميع عدم المغامرة

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الوكيل الاخباري - جددت ‏مديرية الأمن العام تحذير المواطنين من الحالة الجوية وتهيب بالجميع أخذ الحيطة والحذر لتدني مدى الرؤية بسبب الغبار الكثيف لا سيّما في المناطق الشرقية والجنوبية والوسطى من المملكة اضافة الى وجود فرص تشكل السيول في المناطق الشمالية الشرقية.

وأكدت المديرية انها تتابع جريان سيول عبر الحدود الشمالية وتهيب بالجميع بالابتعاد عن مجاري تلك السيول وعدم المغامرة بقطعها تحت اي ظرف كان 

‏وأهابت المديرية بضرورة الامتثال لأوامر وتعليمات رجال الأمن العام المنتشرين على تلك الطرق عند إغلاقها؛ حفاظاً على سلامتهم ولتأمين وصولهم آمنين لوجهاتهم.

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