إغلاق طريق العمري - الأزرق بالاتجاهين نتيجة تدني مدى الرؤية

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، مساء اليوم الأحد، عن اغلاق طريق العمري - الازرق بالاتجاهين نتيجة تدني مدى الرؤية الافقية، بشكل احترازي ومؤقت.



وأكدت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال، أنه سيتم إعادة فتح الطريق بعد التأكد من سلامة الحركة المرورية عليه وفق تقييم كوادرها العاملة في الميدان وكوادر الشركاء في مديرية الامن العام.



وأشارت إلى أن كوادرها تعاملت في وقت سابق مع تراكم للطمي والاتربة والحجارة جراء الانجرافات الناجمة عن السيول القادمة من سوريا على طريق المفرق - الصفاوي حيث تم اغلاق الطريق بشكل مؤقت لحين إزالة العوائق ومن ثم تم إعادة فتحه امام حركة السير.

اضافة اعلان