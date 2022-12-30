الدفاع المدني ينقذ شخصين سقطا في حفرة عمقها 30 متراً

الوكيل الاخباري - أنقذت فرق الإنقاذ والإسعاف في مديرية دفاع مدني البلقاء شخصين سقطا داخل حفرة يبلغ عمقها 30 متراً في منطقة نقب الدبور .



وقال مصدر امني لموقع الاخباري ان الفرق نجحت باخراجهما سالمَين رغم عمق الحفرة بعد جهود مضنية بذلتها الفرق ، واستخدمت خلالها المعدات المتخصصة، في حين قامت فرق الإسعاف بتقديم الاسعافات الاولية اللازمة للمصابين ، وتم نقلهما إلى مستشفى السلط الحكومي ، ووصفت حالتهما العامة بالمتوسطة.

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