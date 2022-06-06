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الإثنين، 06-06-2022 03:24 م

الدكتور البربراوي رئيسا لجمعية جراحة الدماغ الأردنية

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الوكيل الإخباري - فاز استشاري جراحة الدماغ والأعصاب مدير مركز جراحة الدماغ والأعصاب بمستشفى الملك المؤسس عبد الله الجامعي الدكتور محمد البربراوي برئاسة جمعية جراحة الدماغ والأعصاب الأردنية بعد حصوله على 28 صوتا خلال الانتخابات التي جرت في مجمع النقابات المهنية.

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وفاز بعضوية الهيئة الإدارية للجمعية في الانتخابات التي جرت لأول مرة، الدكتور وليد الدباس، والدكتور محمد حياصات، والدكتور عامر جرادات، والدكتور راكان اللوزي، والدكتور رامي القروم، والدكتور علاء الموسى.


وأقرت الهيئة العامة التقرير الإداري للجمعية، وصادقت على التقرير المالي، كما ناقشت نشاطات الجمعية.


وهنأ مدير عام المستشفى الدكتور محمد الغزو، الدكتور البربراوي بفوزه برئاسة الجمعية.


وقال" إننا سنعمل على تطوير المهنة وسنستمر في التعليم والتدريب وتبادل الخبرات بين الزملاء للاستفادة منهم لضمان استمرار البرامج التعليمية والاستعانة والاستفادة من الخبرات المحلية ذات السمعة العالمية والمتميزة".


وأضاف أن اللجنة سوف تكون للجميع بعيدا عن أي اعتبارات خاصة للنهوض بسمعة جراحة الدماغ والأعصاب، لضمان تقديم الرعاية والخدمة الصحية المثلى للمواطنين.


يذكر أن الجمعية تضم في عضويتها الأطباء الحاصلين على اختصاص جراحة الدماغ والأعصاب، وتسعى إلى تطوير وتحقيق أهدافها.

 




 

 


 

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