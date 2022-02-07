الديوان الملكي في ذكرى الوفاء والبيعة: عزمنا على مواصلة البناء والإنجاز بقيادة الملك

الوكيل الإخباري - استذكر الديوان الملكي الهاشمي، الاثنين، في ذكرى يوم الوفاء والبيعة،مسيرة المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه.

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وأكد الديوان، في منشور عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، العزم على مواصلة البناء والإنجاز بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، سائلين المولى عز وجل أن يطيل بعمر جلالته ويديمه أبا ومعلما وقائدا.



ويحيي أبناء الأردن وبناته الاثنين، في السابع من شباط، الذكرى الثالثة والعشرين ليوم الوفاء والبيعة: الوفاء للمغفور له بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، والبيعة لجلالة الملك عبدالله الثاني، عاقدين العزم على المضي قدما في مسيرة البناء والتقدم والإنجاز.

في ذكرى #يوم_الوفاء_والبيعة نستذكر مسيرة المغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه، ونؤكد عزمنا على مواصلة البناء والإنجاز بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، سائلين المولى عز وجل أن يطيل بعمر جلالته ويديمه أبا ومعلما وقائدا pic.twitter.com/7xYcfiVo3T February 7, 2022