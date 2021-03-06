الديوان الملكي يسلّم مساكن لأسر عفيفة بالعاصمة

الوكيل الاخباري -

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بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني، تسلّمت 6 أسر عفيفة في منطقة المقابلين بمحافظة العاصمة، اليوم السبت، مساكنها الجديدة بعد صيانتها وإعادة تأهيلها، ضمن إطار المبادرة الملكيّة لإسكان الأسر العفيفة، وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية.وتستهدف هذه المبادرة التي أُطلقت بتوجيهات ملكية عام 2005، وشملت جميع محافظات المملكة، توفير الحياة الكريمة والمستقرّة للأسر المستفيدة التي تعد الأكثر عوزاً واستحقاقاً، ويجري اختيارها وفق أسس تراعي تحقيق العدالة والشفافية التي تعتمدها وزارة التنمية الاجتماعية.وسلّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف حسن العيسوي، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس يحيى الكسبي، ووزير التنمية الاجتماعية أيمن المفلح، مفاتيح المساكن الجديدة للأسر المستفيدة، والتي جرى تأثيثها وتزويدها بجميع الاحتياجات.