الديوان الملكي يطلق الشعار الرسمي لعقد قران ولي العهد

الوكيل الإخباري - أعلن الديوان الملكي الهاشمي، مساء الأحد، الشعار الرسمي لمناسبة عقد قران ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف.

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وقال الديوان الملكي: "يسعدنا أن نشارككم الشعار الرسمي لمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف".