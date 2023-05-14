الديوان الملكي يطلق الشعار الرسمي لعقد قران ولي العهد

الوكيل الإخباري - أعلن الديوان الملكي الهاشمي، مساء الأحد، الشعار الرسمي لمناسبة عقد قران ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف.
وقال الديوان الملكي: "يسعدنا أن نشارككم الشعار الرسمي لمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف".
يسعدنا أن نشارككم الشعار الرسمي لمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف#نفرح_بالحسين— RHC (@RHCJO) May 14, 2023
رابط التحميل بجودة عالية:https://t.co/mbmmcpzrxa pic.twitter.com/BVVxeGKEzP