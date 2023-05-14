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الأحد، 14-05-2023 09:54 م

الديوان الملكي يطلق الشعار الرسمي لعقد قران ولي العهد

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الوكيل الإخباري - أعلن الديوان الملكي الهاشمي، مساء الأحد، الشعار الرسمي لمناسبة عقد قران ولي العهد على الآنسة رجوة خالد السيف.

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وقال الديوان الملكي: "يسعدنا أن نشارككم الشعار الرسمي لمناسبة عقد قران سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على الآنسة رجوة خالد السيف".

 

 

 

 




 

 


 

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