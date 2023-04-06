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الخميس، 06-04-2023 10:21 م

الديوان الملكي يقيم مآدب إفطار للأطفال الأيتام

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الوكيل الاخباري - أقام الديوان الملكي الهاشمي، اليوم الخميس، مآدب إفطار للأطفال الأيتام في المؤسسات ودور رعاية الأطفال الأيتام التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية.

ويأتي الإفطار في إطار المبادرات الملكية التي يجري إطلاقها بتوجيهات ملكية في شهر رمضان المبارك.

وأقيمت مآدب الإفطار في 20 مؤسسة ودار لرعاية الأيتام التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية، حيث تتبع 4 منها للوزارة، و 16 تطوعية.

وتقدم تلك المؤسسات والدور خدمات الرعاية والإيواء للأطفال المنتفعين منها، البالغ عددهم 672 طفلا وطفلة.

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