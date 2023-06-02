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الجمعة، 02-06-2023 10:55 م

الديوان الملكي ينشر مقتطفات من مراسم عقد قران وزفاف ولي العهد - فيديو

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الوكيل الإخباري - نشر الديوان الملكي الهاشمي، مقتطفات من مراسم عقد قران وزفاف صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والأميرة رجوة الحسين.

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وقال الديوان في منشور عبر تويتر:" يسعدنا أن نشارككم فرحتنا ومقتطفات من مراسم عقد قران وزفاف صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والأميرة رجوةُ الحسين". 

 

 

 


 




 

 


 

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