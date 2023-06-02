الديوان الملكي ينشر مقتطفات من مراسم عقد قران وزفاف ولي العهد - فيديو

الوكيل الإخباري - نشر الديوان الملكي الهاشمي، مقتطفات من مراسم عقد قران وزفاف صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والأميرة رجوة الحسين.
وقال الديوان في منشور عبر تويتر:" يسعدنا أن نشارككم فرحتنا ومقتطفات من مراسم عقد قران وزفاف صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والأميرة رجوةُ الحسين".
يسعدنا أن نشارككم فرحتنا ومقتطفات من مراسم عقد قران وزفاف صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والأميرة رجوةُ الحسين— RHC (@RHCJO) June 2, 2023
We are pleased to share with you highlights from the wedding of Their Royal Highnesses Crown Prince Al Hussein & Princess Rajwa Al Hussein pic.twitter.com/iRPWLhtMCS