الديوان الملكي ينشر مقتطفات من مراسم عقد قران وزفاف ولي العهد - فيديو

الوكيل الإخباري - نشر الديوان الملكي الهاشمي، مقتطفات من مراسم عقد قران وزفاف صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والأميرة رجوة الحسين.

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وقال الديوان في منشور عبر تويتر:" يسعدنا أن نشارككم فرحتنا ومقتطفات من مراسم عقد قران وزفاف صاحبي السمو الملكي الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد والأميرة رجوةُ الحسين".