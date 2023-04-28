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الجمعة، 28-04-2023 04:57 م

الذكرى الثانية لوفاة الأمير محمد تصادف غداً

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الوكيل الاخباري - يصادف يوم غد السبت الذكرى الثانية لوفاة المغفور له بإذن الله سمو الأمير محمد بن طلال، طيب الله ثراه.

توفي، رحمه الله، بتاريخ 29 نيسان 2021 بعد مسيرة حافلة بالعمل والعطاء خدمة للأردن أرضاً وشعباً ومليكاً.

وتقلد، رحمه الله، مواقع ومناصب مهمة، كان أبرزها وليا للعهد خلال الأعوام 1952 وحتى عام 1962، ورئيساً لمجلس شيوخ العشائر، وممثلاً خاصاً للمغفور له جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه.

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