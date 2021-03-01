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الإثنين، 01-03-2021 12:04 م

6 ممرضين حصيلة الوباء

الربابعة لـ الوكيل : لا وفيات جديدة بكورونا بين الممرضين

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نقيب الممرضين خالد الربابعة


الوكيل الإخباري - جلنار الراميني - أكد نقيب الممرضين ، خالد الربابعة ، عدم وجود ممرضين مصابين بفيروس كورونا يتواجدون في قسم العناية الحثيثة أو تحت أجهزة التنفس الاصطناعي .

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وأشار الربابعة ، الإثنين ، لـ"الوكيل الإخباري " ، أنه لم يرد إليه معلومات ، بوجود ممرض مصاب بكورونا في المستشفيات ، وتابع "قمت بمتابعة الكوادر التمريضية ، وما إذا كان هنالك ممرض يعاني من كورونا ، وبفضل الله لا يوجد، والأمور مطمئنة في قطاع التمريض ".

 

ولفت ، أن حصيلة الممرضين الذين توفوا جرّاء الفيروس  منذ تفشي الوباء ، بلغت (6) ممرضين، وزاد " لا يوجد وفيات جديدة بكورونا بين الممرضين، حيث كان آخرها وفاة ممرضة منذ نحو (20) يوما ".

 

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