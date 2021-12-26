الأحد 26-12-2021
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الأحد، 26-12-2021 04:22 م

الرفاعي: على الشباب الانخراط في الاحزاب

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الوكيل الإخباري - دعا رئيس اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية العين سمير الرفاعي الشباب إلى الانخراط في الأحزاب السياسية، ما سينعكس إيجابا على دورهم في عملية اتخاذ القرار لرسم مستقبلهم ومستقبل المملكة في المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية المديد.

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جاء ذلك خلال لقائه اليوم الأحد بالهيئة التدريسية وعدد من طلبة جامعة الزرقاء بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الزرقاء للتعليم والاستثمار الدكتور محمود أبو شعيرة ورئيس مجلس أمناء جامعة الزرقاء المهندس سمير الحباشنة ورئيس الجامعة الدكتور نضال الرمحي.


وعرض الرفاعي خلال اللقاء الذي أداره المهندس سمير الحباشنة أبرز مخرجات عمل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في قانوني الأحزاب والانتخاب والقوانين المتعلقة بالإدارة المحلية، إضافة إلى تمكين الشباب والمرأة.


وبين أن اللجنة استندت في عملها إلى ثوابت الدولة الأردنية وهويتها العربية والإسلامية، معربا عن أمله أن تؤسس مخرجات اللجنة بعد إقرارها لمرحلة متقدمة من تحديث المنظومة السياسية، للوصول إلى حياة حزبية وبرلمانية تلبي طموحات الأردنيين، وتفتح الآفاق واسعة لتمكين الشباب والمرأة، وتعزيز أدوارهم في المساهمة بصنع القرار.


وتمنى الرفاعي أن يتم إقرار مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية خلال الدورة الحالية لمجلس الأمة.


ودعا الشباب إلى الانخراط في الأحزاب السياسية مما سينعكس ايجابا على دورهم في عملية اتخاذ القرار لرسم مستقبلهم ومستقبل المملكة في المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية المديد.

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