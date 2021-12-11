السبت 11-12-2021
الوكيل الاخباري

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد

طبيب اردني يحذر من انهيار المنظومة الصحية في الاردن

لجنة الاوبئة : السيطرة على تفشي الوباء تحتاج الى اجراءات مشددة

الحكومة : الحجر المؤسسي سيطبق على الأردنيين القادمين من 7 دول

أبو علي: الضريبة تواصل التوسع في خدماتها الإلكترونية

الفحوصات الإيجابية 9.43 % في الاردن اليوم

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عبيدات والزبن والحميمات والحياري

الوهادنة: الوضع الوبائي في المملكة غير مستقر والحالات النشطة بازدياد واضح

توصيات لدمج قضايا "الجندر" بالعملية التعليمية

العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في المفرق

السبت، 11-12-2021 12:36 م

المعايطة: الأردن يسعى للارتقاء بحقوق الإنسان وصون كرامته

9201912155948132


الوكيل الإخباري - قال وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس موسى المعايطة أن الأردن يسعى للارتقاء بحقوق الإنسان وصون كرامته وتعزيزِ حرياتِه، حيث عمل على تطويرَ منظومة شاملة متكاملةٍ تُعنى بحقوقِ الانسان ضمن النهج الاصلاحي الذي التزم به منذ سنواتٍ وفقاً لأحكام الدستور وتوجيهات جلالة الملك.

اضافة اعلان


وأشار المعايطة، خلال رعايته اليوم السبت مندوبا عن دولة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، المؤتمر الحكومي الوطني بعنوان “آليات تحقيق العدالة المجتمعية وتعزيز حقوق الانسان في الأردن”، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي ينظمه مكتب المنسق العام الحكومي لحقوق الانسان في رئاسة الوزراء وبالتعاون مع مركز الحياة – راصد. أن الحكومةَ تولي اهتماما كبيراً لحمايةِ وتعزيز منظومةِ حقوق الإنسان، إذ تعمل على ترسيخها إستناداً إلى إرثٍ حضاري كبير وإرادة سياسية مستنيرة بقيادة جلالة الملك، حيث جعلت التحول الديمقراطي والإصلاح الشامل لتحديثِ المنظومة السياسية نهجاً ثابتاً للارتقاءِ بحقوقِ الإنسان، مؤكداً الحرصَ على تطبيق مفهوم التنميةِ المستدامة، والاستثمارِ في الإنسان وحماية وصون حقوقه لضمان الحياة الكريمة له كما حدّدت التزامات على الحكوماتِ جميعها تهدف لحماية وتعزيز الحريّات والحقوق الأساسيّة للأفراد والجماعات، إضافة إلى مجموعة واسعة من الحقوق المدنيّة والسّياسيّة والثّقافيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة وشملت الفئاتِ الأكثر عُرضة للتمييز كالنّساء والأطفال وذوي الإعاقة.


وبين المعايطة أن الحكومة تعمل على مراجعة محاور الخطة الوطنية الشاملة لحقوقِ الانسان بما ينسجم مع المتغيرات الوطنية والإقليمية والدولية، وبما يتوافق مع ثوابت الدولة المنسجمة دائماً مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وبالتعاون مع الشركاء للاستفادة من التجارب المقدمة من المجتمع المدني والمنظماتِ الدولية في إطار تحسين حالة حقوق الإنسان وبالتوازي مع جهود مؤسسات الدولة في القطاعاتِ كافة. مبيناً أن إصرار الأردن ورغم التحدياتٍ التي يمر بها منها تبعات جائحة كورونا على المضي قدماً في تطوير دور المواطنين في عملية صنع القرار ، اذ ان مشاريع قانوني الانتخاب والاحزاب ومشروع التعديلات الدستورية تسير ضمن الاطر الدستورية وهي الآن في اللجنة القانونية لمجلس النواب لنقاشها وإقرارها وصولا للديمقراطية والاصلاح الشامل.


ولفت المعايطة ان الارادة الملكية السامية بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وضع جلالة الملك المعظم على عاتقها مهمة “وضع مشروع قانون جديد للانتخاب ومشروع قانون جديد للأحزاب السياسية، والنظر بالتعديلات الدستورية المتصلة حكماً بالقانونين وآليات العمل النيابي، وتقديم التوصيات المتعلقة بتطوير التشريعات الناظمة للإدارة المحلية، وتوسيع قاعدة المشاركة في صنع القرار، وتهيئة البيئة التشريعية والسياسية الضامنة لدور الشباب والمرأة في الحياة العامة، لافتا الى ضرورة الوصول الى برلمان قائم على العمل الحزبي البرامجي لتشكيل الحكومات البرلمانية.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
كورونا 5

طبيب اردني يحذر من انهيار المنظومة الصحية في الاردن

920212616517721837842

لجنة الاوبئة : السيطرة على تفشي الوباء تحتاج الى اجراءات مشددة

مبنى رئاسة الوزراء

الحكومة : الحجر المؤسسي سيطبق على الأردنيين القادمين من 7 دول

كورونا الوكيل

الفحوصات الإيجابية 9.43 % في الاردن اليوم

1220215171911501961182

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عبيدات والزبن والحميمات والحياري

1639231401953

العيسوي يفتتح مشاريع مبادرات ملكية في المفرق

أخبار متعلقة
بشر-الخصاونة

الخصاونة يصل رام الله

1638196063777

استطلاع للرأي: نصف الأردنيين "متفائلون" باللجنة الملكية.. تفاصيل

11202117103248136634479

رئيس الوزراء : التحديث يجب أن يشمل المنظومة الإدارية والاقتصادية

2-14-1595x1157

الملك يرحب بزيارة الأمير تشارلز وزوجته إلى الأردن

1120211517341966752999

رئيس الوزراء يشدد على ضرورة الالتزام بتنفيذ أوامر الدفاع

PLomq5C7flaZcgj1t8XDHt8C7zqkYS1fJYqKykL4

الملك يكرم مجموعة ممن خدموا في عهد الملك الحسين في ذكرى ميلاده