الرمثا.. إصابة 3 معلمات بكورونا

الوكيل الإخباري - قرر مدير التربية والتعليم للواء الرمثا، مازن المومني تعليق الدراسة لمدة اسبوعين بمدرسة جمانة الثانوية للبنات لمدة 14 يوما بعد تسجيل إصابات ل 3 معلمات بالمدرسة بفيروس كورونا.

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وقال المومني لوكالة الانباء الاردنية(بترا)اليوم الثلاثاء، إن مصدر الاصابات من خارج المدرسة وظهرت نتيجة فحص المعلمات قبل منتصف الليل، مبينا انه تم التحول للتعليم عن بعد اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

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