الروابدة: على الجميع الوقوف مع الأردن حتى يبقى شامخا

الوكيل الإخباري - قال رئيس الوزراء الأسبق عبد الرؤوف الروابدة، إن الأردن مدماك في بناء الأمة العربية، وواجب الجميع الوقوف مع هذا الوطن، كي يبقى شامخًا.

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جاء ذلك خلال حفل إشهار كتاب "الدولة الأردنية التاريخ والسياسة (1921 – 2021)" للوزير الأسبق الدكتور أمين المشاقبة، مساء أمس الأربعاء في المكتبة الوطنية بعمان.



وأضاف الروابدة، أن الأردن بُني ليكون فاتحة لتحرير بلاد الشام ومن حقنا أن نتحدث عن وطننا ليس بصفة تعصبية، لكن من أجل تجلية الحقيقة، مشيرًا إلى نقاط القوة التي استثمرها الأردن لبقائه في ظل الحراك العربي الذي بدأ في تونس عام 2011، وأعقبه تدمير دول وتشرد شعوب.



ونوه بكتاب الدكتور أمين المشاقبة الذي أحاط بجزء ضخم من تاريخ الأردن وسياسته، مشيرًا إلى أهمية إيصال رسالة الوطن المشرفة ودوره المحوري في خدمة قضايا الأمة العربية، للحفاظ على هذه الرسالة والدور.