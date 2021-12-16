الروابدة: علينا اشراك المواطن بصنع القرار وليس صاحب رأي

الوكيل الاخباري - أكد رئيس الوزراء الأسبق عبدالرؤوف الروابدة أنه بعد 100 عام على عمر الدولة الأردنية آن الأوان لإعادة النظر بهيكلة الدولة وإدارتها العامة، لعوامل كثيرة أهمها كبر المسؤوليات والدور وعلينا اشراك المواطن في القرار وليس صاحب رأي فقط. اضافة اعلان





واستذكر الروابدة خلال استضافته في برنامج "عين على المشرق" الذي يقدمه الاب نبيل حداد مدير مركز التعايش الديني فترة الخمسين عاما الأولى من عمر الدولة فكان كلما نواجه مشكلة في قطاع ما ننشئ لها إدارة او مجلسا وهذا أنبت براعم وفروعا إدارية، حيث أصبحت الوزارات معدودة والهيئات المستقلة كثيرة مما زاد الإنفاق من خزينة الدولة، معتبرا أن ذلك كثير على بلد تعداد سكانه نحو 10 ملايين نسمة ومساحته الجغرافية وموارده بسيطة ومحدودة.



ونوه الى أنه من أكبر أخطاء الإدارة العامة عدم الإستقرار في المسؤولين او الحكومات التي لا تستطيع ان ترى أداءها أو تقيمه خلال سنة او سنتين، على اعتبار ان الوزير هو سياسي وليس بالضرورة ان يكون مختصا في مجال وزارته ولكن يجب أن يكون لديه القدرة والإمكانات على إدارتها بالشكل الصحيح.